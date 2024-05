Dazn, Turci: "La sensazione è che per la squadra vincere o perdere sia la stessa cosa"

Tommaso Turci, giornalista DAZN, ha parlato nel post-partita di Napoli-Bologna terminata sul risultato di 2-0 a favore dei felsinei

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Turci, giornalista DAZN, ha parlato nel post-partita di Napoli-Bologna terminata sul risultato di 2-0 a favore dei felsinei: "La notizia è che non parlerà nessun tesserato del Napoli, perché non è piaciuta per niente la prestazione della squadra di Calzona alla dirigenza e al presidente De Laurentiis. Quindi non verrà né l'allenatore del Napoli né alcun tesserato a rendere conto di quanto successo oggi, di quest'ennesima sconfitta.

Sicuramente non è un momento semplice adesso, e lo si percepiva a fine partita, con l'ennesima contestazione che c'è stata da parte di entrambe le curve. Era già successo diverse volte in questa stagione che ci fossero state delle contestazioni. È successo anche oggi. Uno sconsolato De Laurentiis in tribuna che si aspettava dopo un quarto d'ora iniziale molto complicato col doppio vantaggio del Bologna, una prestazione diversa da parte di tutta la squadra. La sensazione è che per questa squadra vincere, perdere o pareggiare sia la stessa cosa. Manca quel mordente".