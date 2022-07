Gazzetta, Nicita: "Koulibaly grande affare, ma il Napoli sbaglia la comunicazione"

Maurizio Nicita, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così su Gianluca Gaetano ai microfoni di Tv Luna

Maurizio Nicita, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così su Gianluca Gaetano ai microfoni di Tv Luna: "Gaetano non è più un giovane, sono tre anni che gioca tra Cremonese e Napoli. Il settore giovanile del Napoli ha tirato fuori pochissimo complessivamente. La strategia di De Laurentiis è stata di non puntare sul settore giovanile, piuttosto andare a pescare giovani qui e lì da inserire in squadra. Mi sembra una scelta sbagliata. Anzitutto perché lo stesso De Laurentiis ci aveva illusi con la scugnizzeria, invece il settore giovanile non ha neanche una struttura.

Koulibaly? Diciamo le cose come stanno. E' una grande operazione economica del Napoli, perché guadagna 40 milioni di euro. Ma la società ci ha raccontato delle cose non calzanti con la realtà, il problema è comunicativo. Spalletti si è reso conto che se parla la società lui poi deve essere solo in linea. Siccome lui già è andato oltre il suo ruolo, evidentemente si è anche scocciato di mettere sempre lui la faccia e per questo non parla lui oggi in conferenza stampa".