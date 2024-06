Gazzetta, Ramazzotti: "Il problema di Di Lorenzo è psicologico, ma l'ha voluto lui"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il problema di Di Lorenzo è di ordine psicologico, forse pensava che dopo la stagione deludente col Napoli di poter azzerare, cambiare il chip nella testa e disputare un grande europeo. Invece c'è stato questo coinvolgimento importante di calciomercato, voluto da lui, che sta pesando molto nella sua testa.

Darmian al posto di Di Lorenzo con la Croazia? E’ una possibilità, insieme a Bellanova ha le caratteristiche per sostituire Di Lorenzo. Oggi parlerà in conferenza stampa, potrebbe essere un indizio. Le prossime due sedute farà capire qualcosa di più, in quella di oggi Spalletti proverà la squadra che dovrebbe giocare contro la Croazia.

Giusto il minutaggio di Raspadori? In quel ruolo di sotto punta, come prima punta è stato scelto Scamacca, ha sempre giocato Frattesi che veniva da prestazioni brillanti con l’Inter, cosa che Raspadori non ha fatto quest’anno col Napoli. Il risultato dell’ultima partita può portare a riflessioni profonde da parte di Spalletti, bisogna vedere come vorrà impiegarlo. Se dovesse cambiare modulo e passare al 3-5-2, accanto ad un attaccante fisico potrebbe giocare Raspadori”.