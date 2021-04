Il Roma, Caiazza: "Per il rinnovo di Insigne c'è unità d’intenti, discorso rimandato a fine anno"

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma.

SU INSIGNE - “Il calciatore ha deciso di comune accordo con il Napoli e con il suo agente che si incontreranno dopo la fine del campionato. L’obiettivo è quello di portare il Napoli in Champions League, ora c’è solo il campo. Qualcuno continua a dire che Insigne ha rifiutato una prima offerta per il rinnovo. Non è assolutamente così, si continua a dire qualcosa che non corrisponde al vero”.