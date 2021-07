KKN, De Maggio sicuro: “Il Napoli non farà acquisti fino alla fine del ritiro di Dimaro”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato del mercato del Napoli e ha parlato delle strategie del club: “Il Napoli ha la priorità del terzino sinistro. La mission è prendere Emerson Palmieri, ricalcando magari l’operazione fatta l’anno scorso con Bakayoko. Quindi ci vorrà tempo. Se il sacrificato di lusso dovesse essere Fabian Ruiz, e il sostituto dovesse essere Zakaria, credo che il mercato si concluderebbe così. In ogni caso, non ci saranno operazioni fino a quando non terminerà il ritiro estivo del Napoli in quel di Dimaro".