KKN, Vigliotti: "Contro l'Inter il Napoli non ha nulla da perdere"

Gianluca Vigliotti, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulle ultime vicende di casa Napoli: “È la settimana di Napoli-Inter. Peccato che al Maradona la capienza sarà consentita dalle attuali disposizioni normative solo al 50%. Sarebbe stata certamente l’occasione giusta per rivedere lo stadio gremito come da tempo non accade. L’inattesa sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, e la vittoria ottenuta a Venezia, regala al Napoli una splendida opportunità e coltivare un bellissimo sogno.

In caso di successo contro i campioni d’Italia dell’Inter il Napoli si porterebbe nuovamente in testa alla classifica, tenendo però conto che l’Inter ha una gara da recuperare contro il Bologna. Il Napoli ha il vantaggio di affrontare questa sfida con la leggerezza di non aver nulla da perdere, con il vantaggio di giocarla davanti ai suoi tifosi, e con l’Inter che sarà impegnata in Coppa Italia contro la Roma di Mourinho che torna a San Siro. Insomma gli ingredienti per un fantastico piatto da gustare ci sono tutti. Basta sedersi a tavola ed il pranzo sarà servito. Buon appetito“.