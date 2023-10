Mediaset, Sabatini: "Calenda strumentalizza il video TikTok, Osimhen ce l'ha con ADL"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen col comunicato ha messo a posto le cose con la città ed i tifosi, col gol anche con l’allenatore. Ce l’ha evidentemente con ADL, senza volerlo criticare, dopo 11 incontri col suo procuratore che non hanno portato niente. Il procuratore sicuramente strumentalizza il Tik Tok minacciando le vie legali, ma forse il giocatore si sente un po’ preso in giro".