Rai, Adani: "Il Napoli ha ragione a lamentarsi per il contatto Lautaro-Lobotka"

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, alla 'Domenica Sportiva' sulla Rai si esprime così circa le decisioni arbitrali in Napoli-Inter

TuttoNapoli.net

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, alla 'Domenica Sportiva' sulla Rai si esprime così circa le decisioni arbitrali in Napoli-Inter: "Il Napoli ha ragione a lamentarsi per il contatto Lautaro-Lobotka. Era una partita che viaggiava sull'equilibrio, quand'è così si viaggia quasi sempre sugli episodi. Poi l'Inter trova facilità perché ha più consapevolezza.

I tre gol dell'Inter sono tutti strepitosi, al di là dell'equilibrio della partita. Il tiro da fuori di Calhanoglu è meraviglioso, come un dritto vincente di Sinner. Gli altri due gol sono azioni collettive spettacolari, c'è un rapporto perfetto tra chi detta il movimento e chi fa il passaggio".