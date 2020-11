Rai, Coppola su Juve-Napoli: "Azzurri condannati per malafede, punizione mortificante..."

Giafranco Coppola, vicepresidente Ussi e collega della Rai, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi nuovamente sul caso Juve-Napoli ed i risvolti giuridici: "I grandi organismi vogliono andare avanti come bulldozer e non riconoscono le aurotità competenti. Il Napoli appellandosi a vari regolamenti è stato condannato per malafede, che trova la punizione più mortificante per Gattuso e calciatori, come se qualcuno avesse voluto scanzare la partita ma non si capisce perchè, visto che la Juve di inizio anno non sembra imbattibile.