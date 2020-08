Rai, Venerato: "ADL ferito da Milik per l'accordo con la Juve! Gli manderà frecciatine..."

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ferito e deluso da Milik, che ha avanzato tante richieste dopo che il Napoli l'ha sempre aspettato con due infortuni gravissimi. Anche quand'era fermo, il Napoli gli rinnovò il contratto e gli aumentò l'ingaggio. Lo volle De Laurentiis. Mi aspetterei qualche frecciatina dunque a Milik da parte del presidente, ora non può parlarne male perché deve venderlo. Il presidente ci è rimasto molto male per il suo accordo con la Juventus".