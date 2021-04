Rai, Venerato: "Champions? Importante, ma di più come spendi i soldi. Vedi l'Atalanta..."

Nel corso di Goal Show su Piuenne, il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato delle prospettive estive del Napoli: "I milioni di Champions contano tantissimo, ma sempre di più le idee e l'Atalanta ce lo ricorda ogni anno. Si possono fare grandi squadre anche senza grossi introiti. Dall'estero si possono prendere giocatori a prezzi inferiori che poi si dimostrano validi. Io mi preoccuperei della Champions, ma anche di chi deve operare, seppur con 20-30 anziché 50, anche perché spesso il Napoli i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male come accaduto ad esempio con Ancelotti per Manolas. Perciò è importante la scelta del direttore sportivo, Giuntoli o un altro, e dell'allenatore che non sarà Gattuso. Il Napoli non stravolgerà la rosa, male che vada ne partiranno 2, massimo 3. Potrebbero essere Fabian e Koulibaly, ma con un tecnico che poi ne valorizzi altri".