Sky, Bergomi: “Che disciplina tattica! C’è una mossa di Conte decisiva”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan: "Conte abbassa Politano col Milan perché non vuole far uscire Di Lorenzo su Okafor. Così può tenere più uomini in mezzo e dentro l’area, poi Anguissa straordinario nelle due fasi. Vedo una disciplina tattica straordinaria. Il primo gol ti recupera palla in alto ed il Milan non recupera le posizioni".