Sky, Bergomi: “Non cambio il giudizio su Spalletti, ma attenzione a togliere i giocatori di personalità”

"Viene fuori la disabitudine di questa squadra di affrontare i momenti clou come nel passato".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’ è intervenuto l’ex calciatore Beppe Bergomi: “Non cambio il giudizio su Luciano, anche se la stagione va giudicata per intero. Viene fuori la disabitudine di questa squadra di affrontare i momenti clou come nel passato. Vedo anche una condizione fisica deficitaria, perché sono andati in difficoltà con la Roma, per quello erano passati a 5. Poi ci sono stati degli errori, Malcuit entra e fa quello scavetto… Poi attenzione sui cambi e a togliere i giocatori di personalità che sanno gestire i momenti, certi calciatori li terrei sempre in campo”.