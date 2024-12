Sky, Bergomi: “Non l’aveva mai fatto, c’è una novità tattica per Conte”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex difensore Beppe Bergomi: "E’ importante avere scelte così precise soprattutto quando si deve ricostruire? Si e quando giochi una sola volta a settimana, quello è determinante. Se nessuno ha problemi di affaticamento, giocano sempre quelli.

Il Napoli è una squadra che ruota un po’, talvolta è asimmetrica in base a quando vuole sbloccare la partita, o quando è in vantaggio che difende in una determinata maniera.

C’è anche una novità per Conte, che non gli ho mai visto fare. In costruzione quando Politano rimane aperto, c’è Di Lorenzo che viene dentro. Vorrei sottolineare la posizione di Olivera e Di Lorenzo, dietro si fida molto dei due centrali che accettano anche l’uno contro uno. Di Lorenzo e Olivera sono due centrocampisti dentro il campo, l’ampiezza è data sempre da Politano e Kvara che rimangono molto aperti, però sfrutta la posizione dei terzini.

Per Conte c’è tempo per lavorare, perché mentre le altre squadre hanno soli 1-2 giorni per farlo, magari uno di recupero e uno di rifinitura, tu ci puoi lavorare tutta la settimana”.