Sky, Bucciantini: "Il Napoli ha cambiato identità, ora è più moderno e fondamentalista"

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La stagione del Napoli è straordinaria. In questo momento il Napoli è una cosa non comune all'Italia, oltre che alla sua storia recente. Il Napoli ha una forte identità, che poi è cambiata, si è verticalizzata, si è velocizzata, si è potenziata. L'identità del Napoli è diventata più moderna ma al contempo più fondamentalista. L'Atalanta invece ha scalato una marcia, non riusciva più ad andare a quella velocità e ha dovuto considerare diversamente il campo. Ma i dati ci raccontano che l'Atalanta fa una cosa diversa in campo e la fa straordinariamente bene. Il Napoli è una sorpresa, ma l'Atalanta uguale o forse di più".