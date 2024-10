Sky, Bucciantini: “Il Napoli ha tutto per vincere, mi stupisce il rendimento dei ‘canarini’”

"E’ vero che devono migliorare, però stanno diventando uno squadrone”.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha parlato del momento del Napoli: "C’è una cosa che conta: il passato. A Napoli c’è un allenatore che non ha mai fatto peggio del secondo posto. Secondo a 82 punti con la Juve a 83, allenava l’Inter. Poi tutti gli altri campionati li ha vinti tutti, ha vinto anche all’estero. Nella squadra del Napoli ci sono 16-17 giocatori che hanno già vinto il campionato, compreso alcuni che hanno comprato come Neres, che li ha vinti in due posti diversi, e Lukaku che l’ha vinto da ragazzino e anche all’Inter in Italia.

E’ una squadra che ha tutto per vincere e quello che mi stupisce più di tutto è il rendimento che io chiamo i ‘canarini’, i Lobotka, Anguissa, Rrahmani. Con Spalletti hanno avuto una stagione straordinaria, prima e dopo nel marasma i più disorientati, oggi tornano ad essere quasi sempre i migliori in campo. Quando questi giocano bene vuol dire che hai già trovato un senso di squadra. E’ vero che devono migliorare, però stanno diventando uno squadrone”.