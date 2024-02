Sky, Capello: "Che discorso ha fatto Calzona alla squadra? Recuperate spirito, qualità e voglia"

"Quando hai così poco tempo devi lavorare solo sulla testa dei giocatori, non sulla tattica".

Che discorso ha fatto Calzona allo spogliatoio del Napoli? Prova a ipotizzarlo Fabio Capello, allenatore presente questa sera nello studio di Sky Sport per commentare Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra partenopea arriva a questo match 48 ore dopo la decisione di cambiare allenatore: "Io credo abbia detto: 'Recuperate tutto ciò che avevate, lo spirito, la qualità e la voglia. Fate contenti voi stessi e i tifosi'. Quando hai così poco tempo devi lavorare solo sulla testa dei giocatori, non sulla tattica".

Poi in un altro passaggio Capello ha aggiunto: "Quello di stasera è un brutto avversario per il tipo di gioco che ha il Barcellona, possono farti innervosire con la loro ragnatela di passaggi, con la loro capacità di non farti recuperare il pallone. C'è da sperare che il Napoli, recuperata la palla, possa andare rapidamente in verticale e mettere nei guai il Barça che non sa difendere".