Sky, Compagnoni: "Momento di svolta per il Napoli, passaggio agli ottavi bella iniezione di fiducia"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni: "La qualificazione agli ottavi di Champions può essere un momento di svolta per la stagione del Napoli. Al di là di alcune cose da sistemare e della condizione atletica da migliorare, in questo il vero problema del Napoli momento è mentale. E’ una squadra che si è smarrita, ha perso certezze ed entusiasmo, è venuta un po’ meno anche l’autostima.

Come si risolve? Soltanto con i risultati, ieri aver superato il turno è una bella iniezione di fiducia per il Napoli. E’ chiaro che adesso deve continuare e ripetersi in campionato. Comunque sono curioso anche di vedere quale sarà il sorteggio, perché mi aspetto a febbraio un Napoli diverso, molto più forte di quello attuale. Sotto tutti i punti di vista, anche su quello fisico, anche perché aveva toccato il fondo e non può che risalire e migliorare".