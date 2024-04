Sky, Compagnoni su Manna: "Bravo, ma fare il ds del Napoli è un altro sport"

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io all'inizio del campionato davo il Napoli favorito per lo Scudetto insieme all'Inter, non potevo immaginare un calo di rendimento così. Il Napoli è ottavo e deve difendere un posto in Conference League, deve centrare l'ingresso in Conference o in Europa League, due competizioni che gli azzurri potrebbero puntare a vincere.

Manna? Chi lo conosce me ne ha parlato bene, è un dirigente in gamba, che ha voglia di fare, di crescere. Arriva con un background di uno che ha lavorato benissimo nell'Under 23 e nel settore giovanile della Juventus, ma fare il direttore sportivo del Napoli è un altro sport. Bisogna dargli un po' di tempo, un po' come si fece con Giuntoli che al primo anno non ebbe grandi intuizioni. Ma me ne parlano molto bene".