Sky, Conte: "Per la rosa che ha, il Napoli affronti l'EL nella giusta maniera"

Ai microfoni di Sky Sport è intervento l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Europa League può essere una priorità per il Napoli? Sono competizioni importanti, l’Europa League una squadra italiana non la vince da tantissimo tempo. E’ una bella competizione, perché dopo la fase a gironi l’aria inizia a diventare più calda con scontri importanti. E’ giusto che il Napoli, per quello che sta facendo, l’affronti nella giusta maniera. Ha una rosa ottima non solo a livello qualitativo ma anche quantitativo per affrontare il doppio impegno. Vincere l’Europa League ti spalanca anche le porte della Champions. Tante squadre sono cresciute tantissimo in convinzione vincendo questa competizione, basti pensare ad Atletico Madrid e Siviglia”.