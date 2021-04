Sky, Costacurta boccia Osimhen: "Troppo facile da marcare, non ha i movimenti giusti"

Prestazione negativa per Victor Osimhen, contro l'Inter mai davvero in partita. Ne ha parlato anche Alessandro Costacurta, ex difensore e talent di Sky Sport, nel post-partita dell'emittente satellitare: "Io guardo Osimhen da un po' e mi sembra che sia ancora acerbo dentro l'area. Non ha il movimento e il contro-movimento per liberarsi in area. Non so se è questione di allenamento, se non è in fiducia perché è rimasto a lungo fuori. Sembra quasi facile marcarlo perché non si libera".