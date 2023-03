Sky, De Grandis: "Kvara a secco? In nazionale non ha una squadra come il Napoli alle spalle"

"Ha fatto belle cose, ha sfiorato il gol e comunque è un buon pareggio contro la Norvegia che è una buona squadra".

Stefano de Grandis, giornalista di Sky Sport, ha commentato ai microfoni dell'emittente satellitare la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia nella sfida pareggiata dalla sua Georgia con la Norveglia: "Ha fatto belle cose, ha sfiorato il gol e comunque è un buon pareggio contro la Norvegia che è una buona squadra.

Niente gol e assist? Eh non può sempre fare gol o assist, poi va detto che in nazionale non ha una squadra come il Napoli alle spalle".