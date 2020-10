Sky, Di Marzio: "Mi è piaciuto il mercato del Napoli, attacco completo tatticamente"

Due giorni fa si è conclusa la sessione estiva del calciomercato. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato nel corso di Kiss Kiss Napoli: “E’ stato un mercato molto difficile per motivi economici, ma alla fine quasi tutte le squadre sono riuscite a migliorarsi anche se avranno rose molto ampie. Tra le grandi reputo molto intelligente il mercato del Milan, senza stravolgere la squadra che ha finito benissimo lo scorso anno ha inseriro giovani bravi come Tonali, Brahim Diaz e Diogo Dalot. Anche il Napoli mi è piaciuto molto perché ha fatto un attacco di grande completezza a livello tattico. Ha infatti Osimhen che va negli spazi ed è velocissimo, ha rinnovato Mertens e non trascuriamo Petagna, che può aprire le difese. Inoltre il Napoli ha fatto bene a tenere Lozano, si era già visto sul finale dello scorso campionato che era in crescita, e ha preso Bakayoko che he dato maggiore compattezza al centrocampo. Infine il club di De Laurentiis ha tenuto Koulibaly e Maksimovic, cosa che non era per niente scontata”.