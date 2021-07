Sky, Mangiante svela: "Il famoso 'zero tituli' di Mourinho nacque dopo una sfida con Spalletti"

Il 24 ottobre Luciano Spalletti tornerà a Roma per affrontare la sua ex squadra e José Mourinho. Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Angelo Mangiante ha svelato un retroscena sui tecnici di Napoli e Roma: "Sapete quando fu coniata la famosa frase di Mourinho 'zero tituli'? Accade dopo la prima volta che Spalletti e Mourinho si affrontarono a San Siro. Dopo la gara Mourinho incontrò Spalletti negli spogliatoi e gli fece tanti complimenti per come giocava la Roma e gli disse che avrebbero fatto un grande campionato. Il tecnico portoghese dopo, appena girò l’angolo, davanti ai nostri microfoni disse che la Roma effettivamente era una bella squadra ma sicuramente avrebbe terminato la stagione con ‘zero tituli’. Alle parole di Mourinho poi Spalletti ci rimase un po’ male”.