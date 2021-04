Sky, Marani celebra la Roma: "Dobbiamo essere grati ai giallorossi. Impresa formidabile"

Il giornalista 'Sky' Matteo Marani ha così commentato Roma-Ajax 1-1 e il passaggio della squadra di Fonseca alle semifinali di Europa League: "E' una grande impresa, in questo momento ci sono quattro paesi rappresentati tra le otto squadre in Europa e ci siamo anche noi. E' importantissimo, dobbiamo essere grati alla Roma perché ha fatto una grandissima impresa. L'Ajax è più forte della Roma ma la Roma s'è superata, sia nel match d'andata che in quello di ritorno. E' una impresa formidabile".