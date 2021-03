Sky, Marani durissimo: "Da due anni la Juventus è casuale, sbagliate tutte le scelte"

“Non mi mi piace chi spara sulla croce rossa, ho visto tanti processi dopo la sconfitta”. Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani ha analizzato il momento della Juventus: “Che alla Juve qualcosa non funzionasse era evidente già prima del Porto. Da due anni ho l’impressione che la Juventus sia casuale. Non vedo una linea: puoi anche decidere di cambiare dopo Allegri, ma devi avere un piano preciso. Non lasci andare via un allenatore qualunque, ma uno che ha vinto cinque scudetti e fatto due finali di Champions: oggi sono un miraggio. Se lasci andare Allegri, devi avere in mano Guardiola, Pochettino, un allenatore di questo tipo. Alla fine è stata un mese senza allenatore e poi ha preso Sarri.

Da due anni alla Juventus non c’è più Marotta e questo ha avuto un suo peso. Ha vinto un campionato con Sarri, mal sopportato dall’ambiente. Poi si è passati a Pirlo, che la settimana prima è stato presentato come allenatore dell’Under 23: se hai l’idea che possa allenare, aspetta una settimana. Su Pirlo non esprimo giudizi: ha fatto degli errori, ma chi non ne avrebbe fatti al primo anno? Credo servano 3-4 anni per capire se un allenatore è un allenatore. Penso a Inzaghi: oggi possiamo dire che è un allenatore, dopo un percorso. Vedo un sacco di errori, per esempio il fatto di non sapere se Suarez fosse o meno comunitario. In tutto ciò, la Juventus ha 400 milioni di debiti. Io non critico Pirlo o Ronaldo: il problema non sono loro, ma le scelte che sono state fatte"