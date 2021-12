Sky, Marani: "Napoli e Lazio potevano vincere i gironi. Passo indietro rispetto all'anno scorso"

A Sky Sport, Matteo Marani ha commentato il percorso delle italiane in Europa League: "Mi piace il regolamento delle coppe europee, in Europa League passano due squadre per seconde, l'anno scorso ne passarono tre da prime. Napoli e Lazio potevano vincere i loro gironi, credo che sia un passo indietro, cosa che si riflette anche in Champions League, dove avremo due squadre agli ottavi e non tre".