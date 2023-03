Sky, Marchetti: "Bene Kvara, ma i compagni della Georgia non sono quelli di Napoli"

"Ha incitato il pubblico, ha personalità ed i compagni lo cercano".

Nello studio di Sky Sport il giornalista Luca Marchetti ha commentato la prova di Khvicha Kvaratskhelia con la sua Georgia contro la Norvegia: "Non l’ho visto male, la Georgia si è appoggiata molto a lui, è comunque entrato in quasi tutte le azioni più importanti ma l’occhio va su di lui perché l’abbiamo visto in Italia. Ha incitato il pubblico, ha personalità ed i compagni lo cercano. E’ stata una gara in cui abbiamo visto il Kvara di Napoli, ma con tutto il rispetto i compagni non sono quelli di Napoli e attaccano pure con meno uomini".