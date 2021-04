Sky, Marchetti: "Il valore della rosa del Napoli si è deprezzato, vi spiego"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Abbiamo studiato quanto, durante questa stagione così particolare, si sono valorizzate o deprezzate le rose della nostra serie A. E per farlo ci siamo affidati ai dati di KPMG, che studia le oscillazioni potenziali del cartellino dei giocatori, legandole non soltanto ai risultati sportivi (dati oggettivi presi dalle prestazioni effettuate durante la stagione) ma anche legando il valore del cartellino all’età e all’avvicinarsi (o meno) dalla scadenza di contratto.

Chi 'perde' in assoluto sono Roma e Napoli (-4,7%) che potremmo definire anche fisiologico, vista la stagione altalenante degli uomini di Gattuso e soprattutto a causa degli infortuni degli uomini migliori: da Osimhen a Mertens, da F Ruiz a Koulibaly. E queste assenze oltre ad influire sul valore, non possono non aver inciso anche sul rendimento.

La Roma a febbraio vedeva svalutarsi la propria rosa, invece, di circa 50 milioni di euro, ovvero il 13% circa. Anche qui pesa l’andamento non regolare, l’infortunio di Zaniolo, l’età di Dzeko. Ma sicuramente sono dati destinati ad aumentare, non solo perché la Roma può migliorare la sua posizione in classifica, ma soprattutto per il cammino Europeo".