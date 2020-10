Sky, Marchetti: "Milik ne esce male, Napoli rigido su stipendi e multe ma non s'è piegato"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Chi davvero ne esce male è Milik. Il Napoli paga il comportamento troppo rigido nei confronti del giocatore, lui non è andato alla Roma perché non ha trovato l'accordo con gli azzurri su stipendi pregressi e multe. Se ci sono regole ovviamente devono essere rispettate ma questo vale anche per gli altri, che sanno che il Napoli non si piega di fronte a queste situazioni nonostante un potenziale ritorno economico negativo. Magari il prossimo giocatore che vuole andare via nei prossimi anni neanche li chiede quei soldi lì. Callejon? Per me è un grande giocatore e ha dato una risposta straordinaria quando si è presentato a Firenze sulla presunta eredità di Chiesa. Juventus-Napoli? Un bel pasticcio. Bisogna poi vedere che decisione verrà presa, credo che la ragione sia da una parte e dall'altra. Non vorrei trovarmi nei panni del Giudice Sportivo. In termini di diritto il Napoli ha fatto secondo me quello che doveva fare".

ALTRI ARGOMENTI - "Rrahmani vice Bakayoko? Non credo, lo vedo molto come difensore e poco come centrocampista. Possibilità di prendere Bakayoko a titolo definitivo l'anno prossimo? Non c'è dubbio, uno dei motivi per cui è stato difficile trovare i termini per il riscatto. Quindi il Napoli non l'ha inserito e se andrà bene quest'anno poi si vedrà. Il Milan ha fatto lo stesso per Dalot e Brahim Diaz. Asamoah per la fascia del Napoli? Non credo che il Napoli ne abbia bisogno né che lo abbia sentito. Credo abbia risolto i suoi problemi fisici, bisognerebbe chiederlo più a Gattuso. Le sensazioni sul Napoli di quest'anno? Secondo me il sogno del Napoli dev'essere poter competere per il campionato, per la qualità della rosa e per il progetto che ha. Per me il Napoli è più forte di Roma, Milan e Lazio".