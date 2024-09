Sky, Marinozzi: "Conte passerà al 3-5-2? Dubbio legato al rendimento di Politano e Neres"

vedi letture

"Anche se Conte, quando è stato ospite nei nostri studi, ha raccontato come sia più difficile attaccare col 3-5-2 rispetto ai due trequartisti".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Andrea Marinozzi, giornalista Sky: "L’alternativa a destra non è arrivata, ma Conte è stato bravo nella sua carriera a migliorare il livello di Young e Moses, penso possa fare lo stesso con Mazzocchi che ha buone qualità per giocare nel suo Napoli. Il centrocampo è ricco, il dubbio che ho io non è tanto legato a McTominay, che è una garanzia, Lobotka o Anguissa, quanto a Politano e Neres. Se loro riusciranno ad avere una buona continuità di rendimento, il Napoli continuerà così. Se caleranno un po’ e non riusciranno ad essere brillanti nell’arco della stagione, credo che un centrocampo muscolare con McTominay, Anguissa, Lobotka o Gilmour o anche con questi ultimi due insieme per gestire il pallone e difendersi con la palla, può essere un’idea nella testa di Conte e diventare un’altra soluzione.

Anche se Conte, quando è stato ospite nei nostri studi, ha raccontato come sia più difficile attaccare col 3-5-2 rispetto ai due trequartisti e più difficile arrivare in quella zona pericolosa. Quindi ci vorrà maggior tempo, però le caratteristiche di McTominay si sposano benissimo col calcio di Conte. L’unico dubbio che ho è l’ambientamento dei due scozzesi nel nostro campionato, è l’unico aspetto che mi lascia ancora un po’ perplesso. Sulle qualità di Gilmour non ce ne sono, è un ragazzo che ha una buonissima gestione della palla".