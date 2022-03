Sky, Modugno: “Napoli ferito ma non morto. Ci sono 30 punti in palio e la voglia di reagire”

"Per le altre squadre ci sono insidie un po’ dappertutto. Certo è difficile fare tabelle, dipende molto da classifica e motivazione”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport. “La sconfitta contro il Milan ha fatto male, anche perché era uno scontro diretto. Ma non penso abbia minato la consapevolezza della squadra, che ha sempre creduto di potersi giocare lo Scudetto. Questa squadra è ferita ma non è morta, sportivamente parlando. Ci sono 30 punti in palio e la voglia di reagire. La squadra sa di essere forte, perché non provarci ancora? Per le altre squadre ci sono insidie un po’ dappertutto. Certo è difficile fare tabelle, dipende molto da classifica e motivazione”.