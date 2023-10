Sky, Nosotti: "Conte? Non ama subentrare, non so cosa stia accadendo col Napoli"

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo è un signor difensore, a livello internazionale, ed è una pietra di riferimento della nostra nazionale. Conte? Non è uno che monta su a giochi iniziati, ma è un allenatore che anche in nazionale ha dato prova della sua personalità, del suo essere martello. E’ un allenatore che non fa sconti, ti succhia il sangue e ti fa rendere al massimo. E’ interessante come idea, ma non so cosa stia accadendo col Napoli".