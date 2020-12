Sky, Piccinini: "Al Napoli mancavano 3 big in attacco, se alla Lazio togli Immobile?"

Il Napoli ha un'attenuante importantissima. Aveva già Osimhen fuori, poi ha perso Mertens, ha Insigne squalificato ed ha perso anche Lozano. Se togli alla Lazio Immobile? Se il gol di Immobile lo fa Osimhen... per dire. Ibrahimovic fuori? Sì, ma il Milan non ha fuori 3 attaccanti come il Napoli", così Sandro Piccinini a Sky Calcio Club nel post-partita.