Sky, Tecca su Spalletti: “Molto più sereno e concentrato, è cambiato nel modo di porsi”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: “Per il Napoli è il momento di lasciarsi alle spalle le difficoltà e il passo falso contro la Fiorentina per il quale c’erano state già delle avvisaglie e poi la squadra di Italiano gioca bene al calcio. Nel primo tempo forse il Napoli ha smarrito un po’ il senso di squadra che l’accompagnato finora con giocatori che hanno giocato un po’ per conto loro e hanno cercato la conclusione individuale. Gli azzurri sono comunque ancora in corsa scudetto e devono restare concentrati.

Spalletti? “E’ cambiato rispetto al passato nel modo di porsi con la stampa, è molto più sereno e concentrato, governa anche i momenti negativi con maggiore serenità. Sicuramente non mancherà di valorizzare al meglio Mertens in questo finale di campionato".