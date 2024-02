Sky, Ugolini: "Club non ha colpe sul difensore: a gennaio non ce sono, Perez non vale quei soldi"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il Lunedì commentando il pareggio del Napoli contro il Cagliari

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il Lunedì commentando il pareggio del Napoli contro il Cagliari: "Abbiamo detto tutti delle colpe sul mercato e degli errori. Ora però non me la sento di dare addosso alla proprietà per il difensore a gennaio. A gennaio difensori forti non ce ne sono. Per Dragusin hanno offerto quello che si doveva.. poi per Perez dell’Udinese voi avreste speso quei soldi? Io sinceramente no”.