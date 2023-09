Sky, Ugolini: "La partita-verità per Garcia non è Braga-Napoli, ecco quale sarà"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci si aspettava una proposta di gioco diversa, invece c'è confusione. Garcia ha diverse attenuanti perché ha raccolto un'eredità pesante, perché ha bisogno di tempo essendo arrivato, perché il Napoli ha perso Kim, il miglior difensore dello scorso anno. Questo non toglie il fatto che ci siano dei problemi. Lobotka deve ritrovare centralità e anche condizione, Osimhen andrebbe servito meglio. La partita-verità secondo me non sarà il Braga in Champions, ma quella col Bologna".