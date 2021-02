Sky, Ugolini: "Parole Gattuso sono pesanti, ma possono fare il bene del Napoli"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha commentato le ultime sul futuro di Gattuso: "Le critiche e il casting su altri allenatori lo hanno colpito, anche se è legittimo per un presidente. Le sue parole sono pesanti, lui dice che è rimasto deluso dalla proprietà. Credo sia una crepa che in qualche modo si possa sanare e credo che questa situazione faccia il gioco del Napoli. Questa settimana ha compattato il gruppo e pensando alle prossime partite questa situazione può tornare utile per gli obiettivi del club".