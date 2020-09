Sky, Ugolini su Milik allo scontro col club: "Sarebbe un anno pesante per lui in città"

"Non dimentichiamo che Milik è stato atteso dal Napoli e dai tifosi, dopo i due infortuni al crociato. Se dovesse proseguire con questo atteggiamento, sarebbero mesi pesanti per lui da vivere a Napoli", così a Sky il giornalista Massimo Ugolini, commentando gli ultimi retroscena di mercato sulla volontà del polacco di non andare alla Roma, o altrove, per svincolarsi l'anno prossimo.