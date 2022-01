Sole24ore, Bellinazzo: "Vlahovic? Per i 60mln del 4° posto e con le risorse di CR7 e Dybala..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, interrogato in particolare sul maxi-investimento della Juventus per Vlahovic: "L'unica società in pareggio nei due anni Covid è stato il Bayern Monaco, la situazione è assolutamente unica e negativa. La Juve ha l'EXOR, ha immesso liquidità nel club con un aumento di capitale di 400mln, questo consente al club di muoversi sul mercato. Questo non significa che non dovrà rivedere il rapporto entrate uscite, ma può operare senza problemi di indice di liquidità. Il momento è diverso rispetto a mesi fa, intravede la possibilità di agganciare il quarto posto che vale almeno 60mln. Ronaldo con l'addio anticipato ha liberato tra ingaggi, cartellino residuo, circa 80mln e la Juve scommette su Vlahovic e farà altre operazioni per abbassare gli ingaggi fino a giugno per riequilibrare i conti ma perderà comunque molto. Dybala? Nelle valutazioni dei manager c'è quest'analisi, un bilancino tra i costi da eliminare e quelli nuovi. La trattativa Vlahovic interseca questa ed altre sui rinnovi".