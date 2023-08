Ian Rush: "L'anno scorso il Napoli era diventata la mia favorita in Champions"

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber del Liverpool Ian Rush ha parlato delle possibilità per le italiane in Champions

TuttoNapoli.net In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber del Liverpool Ian Rush ha parlato delle possibilità per le italiane di fare bene in Champions: "Lo scorso anno sono state agevolate con un buon sorteggio. Sarei sorpreso che capitasse di nuovo, anche se nella fase ad eliminazione diretta può succedere di tutto. Il Napoli però la scorsa stagione era diventata la mia favorita per la Champions. Avevano battuto il Liverpool, hanno giocato un calcio fantastico. Credevo davvero in loro, sono stato sorpreso di vederli uscire contro il Milan. Ma è la conferma che con le italiane non si può mai sapere".