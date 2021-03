Iannicelli: “Certe cifre non possono essere richieste. Insigne dimostri il suo affetto per Napoli”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne: “Il capitano è da sempre discusso a Napoli, ora ha la possibilità per ribadire il suo affetto e la sua leadership rispetto della formazione azzurra col rinnovo del contratto. Credo che questa vicenda si debba chiudere nei prossimi due mesi, proprio per stabilire questo legame forte. Mi pare però che le teste delle due parti siano molto lontane tra di loro, e forse chi segue Insigne non si è reso conto del ridimensionamento generale al quale andrà incontro il calcio italiano. Quindi certe cifre non possono essere né immaginate e né richieste. Insigne dimostri il suo affetto per Napoli, accettando una proposta economica temporale e monetaria dignitosa, importante e conforme al calcio nell’era Covid”.