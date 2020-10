Iannicelli: "La positività di Ronaldo è un assist per il Napoli"

In attesa della sentenza di domani del Giudice Sportivo Mastrandrea su Juventus-Napoli, il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli, ha commentato su Twitter la positività di Ronaldo: "Auguri a Cristiano Ronaldo. Il contagio di CR7 è un assist per il Napoli. Il Giudice Sportivo non potrà che rinviare la gara Juve-Napoli".

