Iannicelli: "Lazio e Juve erano le più in forma, il Napoli vale almeno il terzo posto. Che amarezza..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato della vittoria degli azzurri contro la Juventus: "La squadra inizia a restituire il debito di credibilità degli ultimi mesi. Questa squadra può aver sbagliato qualcosa, come l'allenatore o la società, ma ha un valore ed è stata costruita per essere almeno da podio del campionato, non a caso ha battuto Lazio e Juve, le squadre più in forma del campionato. Ora è il momento della gioia dopo l'impresa, ma resta l'amarezza perché non si può passare dalla batosta vergognosa con la Fiorentina a questa sera e molti giocatori devono farsi un'esame di coscienza".