Iannicelli: "Preoccupato dal momento in casa Napoli. Elmas? Chiaro segnale di tensione..."

Il giornalista, Peppe Iannicelli ha detto la sua relativamente alla situazione delicata in casa Napoli nella trasmissione Campania Sport, in onda su canale 21: "Io sono davvero preoccupato per il momento che sta vivendo il Napoli che è molto complicato. L'atto di guerriglia sull'asse Napoli-Macedonia, dopo le parole di Eljif Elmas dal ritiro della Nazionale, è il segnale chiaro che la tensione cova ancora sotto la cenere.

Meret a Euro2020? E' presto per dirlo. Il Napoli, se dovesse avanzare nelle coppe europee, rafforzerebbe la figura del portiere azzurro anche in ottica Nazionale".