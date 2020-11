Iannicelli: "Squadre come il Rijeka possono creare problemi, ricordate Ancelotti a Belgrado?"

Peppe Iannicelli, in collegamento dalla Croazia, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka ai microfoni di Canale 21: "Un pessimo primo tempo del Napoli, un Napoli che però poi è uscito fuori alla grande. Voglio trovare degli elementi positivi: le squadre importanti, partite come queste, riescono a vincerle anche in ragione di questa capacità di imporre la preponderanza dell'organico, quando manca il gioco allora la giocata diventa decisiva. Devo confutare il giudizio sul Rijeka: è in Europa League, chi sta in una competizione del genere è in grado di starci anche con dignità. Sono squadre che possono creare problemi, nel primo anno di Ancelotti il Napoli compromise il girone con un improvvido 0-0 a Belgrado".