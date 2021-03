Iannicelli su Orsato: "Dopo 3 anni ancora alibi per lo scudetto perso! No arbitri in tv"

L'arbitro Daniele Orsato ha ammesso ai microfoni di '90°Minuto' l'errore sulla mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus del 2018. Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato le dichiarazioni del direttore di gara: "Se siamo ancora ad attribuire a una direzione arbitrale insufficiente la perdita di quello scudetto, significa che vogliamo darci ancora degli alibi e trovare delle scuse come nella logica dei perdenti e di chi non vince le partite in campo e poi protesta. Se poi perdi 3-0 a Firenze, tra l’altro a farsi espellere fu proprio Koulibaly che dimostra che nei momenti topici è sempre in grado di fare la scelta ‘migliore’, allora significa che i 3 anni sono passati in vano e nulla abbiamo imparato. Io ritengo una pessima idea mandare gli arbitri a fare i protagonisti nei talk show sportivi, gli arbitri devono parlare con le decisioni sul campo. Piuttosto pensassero a migliorare la trasparenza del VAR, per esempio mi sarei atteso che si rendessero pubbliche le comunicazioni tra VAR e arbitro. Sinceramente avere uno in un salotto televisivo che spiega il suo punto di vista su un’azione, che può essere il punto di vista di tanti, mi interessa poco. Sentire invece cosa si dicono in diretta tra sala VAR e arbitro sul terreno di gioco mi interesserebbe molto di più. Credo che questa sarebbe davvero un’operazione di trasparenza che renderebbe il VAR molto più funzionale, serio ed efficace”.