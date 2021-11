Idasiak: "Spalletti perfezionista, dice una cosa su Ospina. Su Gattuso, Ancelotti e Meret..."

Hubert Idasiak, portiere polacco classe 2000 del Napoli, ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Sport.pl parlando di allenatori avuti e conosciuti a Napoli: "Ancelotti? Non abbiamo parlato molto, ma durante gli allenamenti veniva da me, scherzava e mi dava consigli. Impossibile non apprezzarlo, per un giovane come me essere allenato da lui è stato il massimo.

Gattuso? Interrompeva spesso gli allenamenti, diceva che dovevamo correre molto in partita. Partecipava in prima persona agli allenamenti e crossava per gli attaccanti.

Spalletti? E' una persona molto affidabile, ama scherzare coi giocatori, è un perfezionista, ripete le cose fino a quando non riescono bene. Ha una vasta conoscenza tattica, basti pensare ai calci di punizione. Inoltre punta sui passaggi no-look, passare dove non si guarda. I suoi consigli stanno funzionando.

Ospina e Meret? Sono sullo stesso livello, David ha più esperienza, ma Alex sulla linea di porta ha qualcosa in più. Ospina inoltre gioca meglio coi piedi, Spalletti lo tratta da metronomo, con lui dice di non aver paura".