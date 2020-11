Iezzo boccia l'alternanza dei portieri: "Può fare solo male, soprattutto a Meret"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli tornando sulla questione dell'alternanza dei portieri in casa Napoli: "Penso che il turnover dei portieri può fare solo male, nella fattispecie può fare male a Meret a cui serve continuità e certezza. Ad Ospina fai poco e niente per vissuto ed esperienza, non ha problemi, ma il discorso è diverso per Meret, a lui serve continuità altrimenti sifa fatica".