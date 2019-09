Iezzo: "Col Liverpool senza fare calcoli, il Napoli avrà una grande fortuna"

Nella sua intervista a Tuttonapoli l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo parla così della sfida di questa sera contro il Liverpool: "La fortuna è avere alle spalle un pubblico importante, il San Paolo sarà pieno per dare forza alla squadra. Bisognerà tirare le somme a fine partita, non si può pensare a pareggio o vittoria, se può determinare il prosieguo del cammino in Champions, bisogna solo giocarla. Facendo un risultato positivo sarebbe importante, il Liverpool ha la forza di vincerle tutte. Il Napoli ha tutte le qualità per passare alla prossima fase ma non bisogna lasciare niente. Il Napoli deve dare tutto, anche con l'aiuto del San Paolo".